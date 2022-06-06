У Ирана скоро могут появиться все материалы для атомной бомбы

6 июн. 15:36

Тегеран близок к обладанию значительным количеством материала для создания атомной бомбы, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Иран очень близок к обладанию значительным количеством материала. Но иметь значительное количество - не значит иметь бомбу, это очень важно. Но, конечно, это не банальность", - сказал Гросси, указав на важность максимального доступа МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана, пишет ТАСС.

По его словам, развитие новых центрифуг в Иране продолжается, а это означает, что у них будет технология для производства больших объемов материала и в более быстром темпе.

"В целом, если взять весь материал, который у них имеется, это уже значительное количество. А поскольку они продолжают процесс, это вопрос нескольких недель", - добавил он.