Ипотека в России стала доступна гражданам с 18 лет

6 июн. 15:24

Сбербанк снизил требования к возрасту заемщиков по льготной ипотеке.

"Теперь клиенты "Сбера" могут получить ипотеку по госпрограммам "Семейная ипотека", "Господдержка", "Дальневосточная ипотека" c 18 лет", - сообщает банк.

Ранее ипотека была доступна лицам, достигшим 21 года.

В Сбербанке отметили, что спрос на льготные ипотечные программы в стране остается высоким. С начала года клиенты банка оформили на 7% больше льготной ипотеки, чем за аналогичный период прошлого года. С января по май этого года Сбербанк выдал 329 млрд рублей льготной ипотеки.

"Снижение минимального возраста позволит молодым людям как можно раньше улучшить свои жилищные условия, получив ипотечный кредит на льготных условиях с господдержкой", - отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Домклик" Николай Васев.