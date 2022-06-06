ВВС НАТО начали учения в странах Балтии

6 июн. 15:21

В понедельник, 6 июня, в небе над странами Балтии начались четырехдневные учения ВВС НАТО и стран-партнеров Североатлантического альянса Ramstein Alloy. Об этом сообщили в главном штабе сил обороны Эстонии.

Основная цель учений - обеспечение безопасности воздушного пространства стран Балтии, проведение процедур связи и управления.

В главном штабе сил обороны рассказали, что в ходе учений также будут отрабатываться действия в случае потери связи, эскортирование самолетов, определение воздушных целей, поисковые и спасательные работы.

В Remstein Alloy примут участие истребители Франции, Германии, Великобритании, Турции, Финляндии, Швеции, Испании и Чехии, передает РИА Новости.

Напомним, учения Ramstein Alloy проводятся с 2008 года - три раза в год.