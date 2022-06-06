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Вузы России исключены из Болонского процесса

Вузы России исключены из Болонского процесса

Замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев сообщил, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса по решению Болонской группы.

Он отметил, что 11 апреля группа приняла решение о прекращении представительства России и Беларуси во всех структурах Болонского процесса. По его словам, с учетом того, что ректоры, главы образовательных учреждений подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации России исключены из Болонского процесса

"Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из кого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из неё", - цитирует Афанасьев РИА Новости.

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