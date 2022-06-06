Вузы России исключены из Болонского процесса

6 июн. 15:16

Замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев сообщил, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса по решению Болонской группы.

Он отметил, что 11 апреля группа приняла решение о прекращении представительства России и Беларуси во всех структурах Болонского процесса. По его словам, с учетом того, что ректоры, главы образовательных учреждений подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации России исключены из Болонского процесса

"Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из кого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из неё", - цитирует Афанасьев РИА Новости.