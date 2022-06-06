Индия вдвое увеличит импорт российской нефти

6 июн. 15:00

Индия планирует увеличить в два раза импорта нефти из России за счет поставок от компании "Роснефть", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

"Индия намерена удвоить импорт российской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие компании стремятся получать более выгодные поставки от ПАО "Роснефть", поскольку международные игроки отказываются от сотрудничества с Москвой", - отмечает издание.

Индийская сторона работает над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов на поставку российской нефти. Финансировать поставки будут индийские банки, вопросами транспортировки и страхования будет заниматься продавец.

Детали по объемам нефти и ценам еще обсуждаются, пишет агентство.

В Индии работают три государственных нефтеперерабатывающих компании и две - Reliance Industries и Nayara Energy - частные, последняя частично принадлежит "Роснефти".

С конца февраля по начало марта Индия, согласно расчетам Bloomberg, закупила более 40 млн баррелей российской нефти - на 20% больше, чем за весь 2021 года.