Юный лжеполицейский пойман в казахстанском Таразе

6 июн. 14:54

Подозрительного юношу в полицейской форме, гулявшего в таразском парке имени Турара Рыскулова, задержали настоящие полицейские, при виде которых он растерялся.

Как сообщает Sputnik Казахстан, 19-летнего жителя Туркестанской области уже судили в апреле текущего года в Шымкенте, когда он надел форму сотрудника ДЧС.

По факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 390 УК РК. Юноше грозит от штрафа в размере до 80 месячных расчетных показателей (254 400 тенге) до ареста на срок до 20 суток.