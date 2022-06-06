Россия обсудит с Турцией и Венесуэлой вопросы сотрудничества в сфере платежных систем

6 июн. 14:53

Представители Центральных банков Турции и Венесуэлы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обсудят с Россией сотрудничество в сфере платежных систем. Об этом говорится в пресс-релизе Росконгресса.

"Представители Центробанков Венесуэлы и Турции вместе с российской стороной обсудят международное сотрудничество в сфере платежных систем", - сказано в сообщении.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит ежегодно, начиная с 1997 года. Юбилейный, 25-й ПМЭФ, пройдет с 15 по 18 июня. В этом году страной-гостем форума выступит Египет.