Великобритания начала эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю

6 июн. 14:42

С понедельника десятки британских компаний перешли на четырехдневную рабочую неделю, сообщает телеканал Sky News.

Эксперимент продолжительностью полгода подразумевает сохранение заработной платы сотрудников при условии, что производительность не упадет.

В эксперименте принимают участие компании из самых разных сфер, всего на короткую рабочую неделю в рамках эксперимента переведены свыше трех тыс человек.

"Четырехдневная неделя обычно считается политикой тройного дивиденда - помощь сотрудникам, компаниям и климату", - отметил профессор социологии Бостонского колледжа, ведущий исследователь эксперимента Джулиет Шор.

Инициаторами эксперимента стали предприниматели из Новой Зеландии Эндрю Барнсу и Шарлотт Локхарт. Они утверждают, что сокращение рабочих часов повышает производительность труда.

Проект по введению четырехдневной рабочей недели в Великобритании был разработан совместно с аналитическим центром Autonomy, учеными Оксфордского и Кембриджского университетов и Бостонского колледжа. Через полгода исследователи оценят влияние нового режима работы на производительность и самочувствие сотрудников, а также на окружающую среду и гендерное равенство.