Гимнасты из Азербайджана завоевали на Кубке мира в Польше три медали

6 июн. 14:55

Азербайджанские спортсменки завоевали на Кубке мира по акробатической гимнастике в Польше две золотые и одну серебряную медали. Об этом сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

"Золото" Азербайджану принесли женское трио Лейлы Башировой, Назрин Фармановой, Мансумы Мамедзаде и смешанная пара - Агасиф Рагимов и Разийя Сейидли.

Обладателем "серебра" стала мужская пара Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев.

Напомним, Кубок мира по акробатической гимнастике состоялся в польском городе Жешув с 3 по 5 июня.