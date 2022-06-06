Отменено авиасообщение между Махачкалой и Баку

6 июн. 14:39

Азербайджан отменил авиасообщение между Махачкалой и Баку, сообщает пресс-служба махачкалинского аэропорта.

В конце мая было объявлено о запуске прямых авиарейсов между столицами Дагестана и Азербайджана. Сообщалось, что с 3 июня полеты будет выполнять авиаперевозчик "Ютэйр" по пятницам и воскресеньям.

Однако в комментариях к новости об открытии авиасообщения в Telegram-канале аэропорта Махачкалы люди стали писать об отмене рейсов.

"Азербайджанские авиационные власти отозвали разрешение у авиакомпании "Ютейр" на выполнение полетов из Махачкалы в Баку", – сказано в сообщении.