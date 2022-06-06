Азербайджан за 5 лет вложил в экономику Москвы почти полмиллиарда долларов

6 июн. 14:32

С 2017 по 2021 год Азербайджан вложил в экономику Москвы $467 млн. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, ссылаясь на данные Центробанка России.

Он обратил внимание на то, что азербайджанский бизнес преимущественно вкладывает средства в химическую отрасль и недвижимость.

Ефимов также отметил, что Азербайджан является из ключевых партнеров Москвы среди стран СНГ. "За пять лет вложения выросли в 3,8 раза, за год – с октября 2020 по сентябрь 2021 года - на 15,6%", - цитирует его НСН.