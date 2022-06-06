Азербайджан и Россия обсудили дальнейшие поставки пшеницы

6 июн. 14:29

Баку заинтересован в продолжении поставок российской пшеницы, пишет "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на источник в азербайджанском правительстве.

Сообщается, что в 2022/2023 сельхозгоду, который начнется 1 июля, Азербайджан рассчитывает получить до 1,5 млн пшеницы из России. "Этот вопрос обсуждался на заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии в конце апреля. С российской стороной имеется понимание в этом вопросе", - заявил собеседник агентства.

Минсельхозу России совместно с другими российскими ведомствами окажет содействие азербайджанской стороне в организации поставок пшеницы.

В марте премьер-министр Азербайджана Али Асадов сообщал, что правительство работает над увеличением запасов пшеницы в республике в несколько раз.

Импорт пшеницы в Азербайджан в 2021 году составил 1 млн 148,1 тыс т, основной поставщик пшеницы в Азербайджан - Россия, на нее пришлось 95,3% импорта пшеницы.