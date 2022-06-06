Лавров: Запад боится правды

6 июн. 14:07

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг своего визита в Сербию, заяви, что Запад боится правды.

"Я думаю, что это стало нормой для ЕС и для НАТО. Да, там все больше и больше боятся правды, все больше и больше пытаются уйти в выдуманную, фейковую реальность", - цитирует его РИА Новости.

Сербский премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что президент Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД России. По ее словам, положение Белграда дополнительно осложняется тем, что 10 июня в страну приедет канцлер ФРГ Олаф Шольц, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".

Ранее сербское издание "Вечерне новости" опубликовало фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через из воздушное пространство правительственного самолета из России.

Москва пока не слышала официальных объяснений от стран, отказавших в пролете самолета российской делегации, заявил глава МИД РФ.