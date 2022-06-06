Инфляция в Казахстане к концу года составит 13-15%

6 июн. 14:06

Нацбанк Казахстана обновил прогнозы по инфляции и росту ВВП.

В 2022 году, говорится в прогнозе, рост экономики в Казахстане сложится на уровне 2,8-3,8%. Росту будет способствовать ожидаемая положительная динамика во всех основных отраслях экономики, а также высокий рост экономики за январь-апрель этого года.

"Однако геополитический кризис, ослабление внешнего спроса и перестройка цепочек поставок будут сдерживать ускорение темпов роста экономики. Риском прогноза ВВП являются возможные проблемы доступа к международным рынкам экспортных поставок Казахстана на фоне геополитической неопределенности, что при его реализации может негативно отразиться на пересмотре прогноза роста ВВП в сторону более низких темпов", - сообщает Нацбанк республики.

В 2023 году рост ВВП ожидается на уровне 3,5%-4,5%.

Инфляция к концу 2022 года составит 13-15%. Больше всего вырастут цены на продукты питания, существуют риски резкого роста цен на регулируемые коммунальные услуги и на рыночные услуги.

В 2023 году инфляция в Казахстане замедлится до 7,5-9,5%.