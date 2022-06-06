Россия позвала в Москву министра иностранных дел Сербии

6 июн. 13:59

Россия пригласила министра иностранных дел Сербии Николу Селаковича посетить в ближайшее время Москву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы пригласили Николу Селаковича, министра иностранных дел, посетить в самое ближайшее время Россию с визитом", - сказал министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что самолету, на котором будет лететь Селакович, дадут долететь до российской столицы.

"Надеюсь, что самолет, на котором он будет лететь - рейсовый или специальный - не подвергнется очередному позорному наказанию со стороны потерявшего все приличия Брюсселя и его клиентов", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров должен был посетить Сербию с визитом 6-7 июня, однако соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета российского самолета.