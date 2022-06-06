Пакистан ищет механизмы для банковских переводов с Россией

Посол Пакистана в Москве Шафкат Али Хан заявил, что его страна продолжает поиски альтернативных легальных механизмов для банковских переводов с Россией.
Он отметил, что, несмотря на имеющиеся проблемы в банковском секторе с долларовыми транзакциями и замедление, Исламабад хотел большего сотрудничества в банковской и финансовой сфере.
"Но теперь нам нужно двигаться вперед. Нам нужно найти альтернативные легальные механизмы для банковских переводов, и мы работаем над этим", - приводит его слова РИА Новости.