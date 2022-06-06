Россияне стали чаще совершать покупки в интернете

6 июн. 13:51

В России по итогам первых четырех месяцев 2022 года (январь-апрель) объем интернет-торговли вырос на 50% - до 1,5 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

"В общем объеме розничных продаж e-commerce занимает 11,8% - на сегодня это максимальные показатели отрасли за все время ее существования", - сказано в сообщении.

В АКИТ отметили, что общего объема продаж 96,7% приходится на внутренний рынок (рост на 40%) - было приобретено товаров на 349,7 млрд.

В топ-3 по объему продаж входит цифровая и бытовая техника (20%), товары для дома (17%), одежда и обувь (16,5%). Далее следуют продукты (13%), а также красота и здоровье (8%). При этом в апреле самый большой спрос на внутреннем рынке наблюдался у двух категорий: "садовая техника и инструменты" (+235%), "ювелирные изделия и часы" (+229%), передает РИА Новости.

В то же время объем трансграничной торговли снизился до 3% - 11,7 миллиарда рублей (-51%). В большинстве товарных категорий нет никаких покупок, а оставшиеся шесть сократились до минимума: -92% одежда и обувь, -39% красота и здоровье, -31% мебель и товары для дома, а также спорттовары, -25% автозапчасти, -19% цифровая и бытовая техника. Примечательно, что самый большой объем продаж в трансграничной торговле в апреле пришелся на цифровую и бытовую технику (свыше 6 млрд рублей).