Количество рейсов между Москвой и Ташкентом увеличится до 39 в неделю

6 июн. 13:50

Россия и Узбекистан договорились увеличить еженедельное количество рейсов на маршруте Москва - Ташкент.

"Авиационными властями России и Узбекистана достигнута договоренность относительно увеличения частоты полетов на маршруте Москва - Ташкент. С целью развития авиасообщения между Россией и Узбекистаном авиационными властями согласовано увеличение частоты выполнения полетов на маршруте Москва - Ташкент с 25 до 39 рейсов в неделю", - сообщает Росавиация.

Полеты будут выполняться авиакомпаниями «Аэрофлот», S7 Airlines и Utair с российской стороны, а также Uzbekistan Airways и Qanot Sharq с узбекистанской стороны.

"Увеличение количества регулярных полетов между столицами двух стран положительно скажется на дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества и удовлетворения спроса пассажиров на перевозки между Россией и Узбекистаном", - отметили в пресс-службе ведомства.