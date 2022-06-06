Украина спасет Бориса Джонсона?

Скандал с пьяными вечеринками британского премьера достиг кульминации. Сегодня ему могут вынести вотум недоверия. Есть ли у Бориса Джонсона хоть какие-то шансы на политическое выживание и какую роль в этом может сыграть Украина?

Сегодня в 18-20 часов по лондонскому времени состоится голосование в британском парламенте. На нем будет решаться, остается ли Борис Джонсон премьер-министром или нет. Причиной голосования по вотуму о недоверии стала скандальная вечеринка. В конце прошлого года, когда в Великобритании все еще действовали ковидные ограничения, премьер устроил у себя в резиденции праздник. Компромат попал в СМИ. Поначалу Джонсон отрицал нарушение карантина. Он говорил о том, что на вечеринке соблюдалась социальная дистанция, а мероприятия были сугубо рабочими. Однако в медиа просочились фотографии с винами и танцами. Дальше сопротивляться было уже некуда, особенно когда десятки членов его же консервативной партии потребовали отставки Джонсона.

В последние месяцы все больше депутатов присоединялись к этим требованиям, и давление на Бориса Джонсона росло. Но, как ни странно, голосование о доверии инициировал он сам. Во-первых, голосование премьер-министр считает возможностью положить конец долгим спекуляциям о его отставке. Во-вторых, как отмечает The Guardian, молниеносным решением о голосовании Даунинг-стрит надеется, что противники Джонсона из разных лагерей "не смогут координировать свои действия".

Для того, чтобы Борис Джонсон покинул свой пост, нужно, чтобы против него проголосовали 180 депутатов-консерваторов. Следовательно, для победы премьеру нужна поддержка половины консерваторов в Палате общин, плюс еще один голос. Ряд экспертов уже давно прогнозируют Джонсону провал, но у премьер-министра Британии, несмотря на скандал, есть реальные шансы остаться у власти. Успеху Джонсона могут способствовать как внутренние, так и внешние причины.

Во-первых, не будем забывать, что именно Борис Джонсон довел до конца "брексит" – выход Британии из Европейского союза. При нем началась реализация концепции "Глобальная Британия", и мы видим, как Лондон укрепляет связи с Персидским Заливом, Восточной Европой, Юго-Восточной Азией и Турцией. Во-вторых, консерваторам невыгодно топить своего представителя. Ведь отставка Джонсона – удар по репутации всех тори.

Шансы консерваторов на выборы в 2024 году могут заметно снизиться, если дело вообще не дойдет до досрочных выборов. Особенно учитывая, что с экономикой в Британии сейчас, мягко говоря, все плохо. До конца года, по данным Блумберг, инфляция составит 15% - рекорд последних 40 лет, а ВВП упадет на 5%. В такой сложный период вносить разлад в свои ряды правительству Британии было бы ущербно.

"Несмотря на серьезные обвинения, нет уверенности, что Джонсон потеряет свою должность. Потому что при голосовании против премьер-министра должны были бы выступить 180 депутатов-консерваторов — как минимум половина из нынешних 359 членов парламентской группы. Но около 150 из них имеют неоплачиваемую или оплачиваемую работу в правительстве, например, в качестве статс-секретарей, чирлидеров фракций или торговых посланников. Если они проголосуют против Джонсона при тайном голосовании, то сами могут потерять работу", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Если говорить о внешних факторах, то помимо "Глобальной Британии" на помощь Борису Джонсону может прийти Украина. На примере Франции мы уже убедились, что антироссийская карта помогла Макрону переизбраться. То же самое, кстати, произошло и на региональных выборах в Северном Рейне – Вестфалии. Там победила не правящая партия СДПГ, которая вела себя сдержано по Украине, а ХДС Фридриха Мерца. Тот, в отличие от Олафа Шольца, лоббировал немедленную поставку немецких танков и БМП Украине. Партия Шольца показала в регионе худший результат в своей истории. Если в Британии антироссийская карта окажется сильнее, чем страх перед коронавирусом, то у Джонсона есть все шансы на удержание власти.

С антироссийским запалом у Джонсона все в порядке. Он еще до спецоперации России отправил на Украину инструкторов и поставил противотанковые системы NLAW. После начала боев Британия отправила на Украину своих наемников, зенитные установки, 5 тыс противотанковых ракет и дальнобойную артиллерию. 9 апреля Джонсон стал первым западным лидером, посетившим Киев. И он также начал создавать новую коалицию для поддержки Зеленского в составе Британии, Польши и Прибалтики, отправив приглашение Турции. С приближением голосования Джонсон усилил поддержку Украине. Недавно его министр обороны подтвердил поставку Украине реактивных систем залпового огня M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System), стреляющих на расстояние до 80 км.

Помогая одной рукой Киеву, другой Джонсон ввел всевозможные санкции против России. В ситуации, когда на месте Меркель сидит нерешительный Шольц, Байден слишком стар, а Макрон не рушит контакт с Путиным, Джонсон пытается показать себя единственным "защитником демократии и цивилизации". Он сплачивает вокруг себя Восточную Европу и пытается убедить остальные страны ЕС и НАТО в том, что "Россия – угроза и враг".

Суммируя все эти факторы, можно допустить, что антироссийский популизм в момент, когда Запад объявил Россию "агрессором", поможет Джонсону сохранить премьерское кресло. Но даже если он проиграет, все равно власть будут контролировать консерваторы. Не важно, кто станет наследственным премьером – безграмотная Элизабет Трасс или министр обороны Бен Уоллес – от этого отношение Лондона к Москве не смягчится. Лондон продолжит помогать Киеву и добиваться поражения Москвы. Хотя сделать это со временем Британии все сложнее, и успехи России в спецоперации уже признал сам Борис Джонсон. Санкции вопреки ожиданиям не похоронили российскую экономику, а бьют с не меньшей же силой по британской экономике.