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Абхазию летом посетит рекордное число россиян

Абхазию летом посетит рекордное число россиян

Этим летом Абхазия сможет принять более 1,5 млн туристов из России, сообщил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Сегодня у нас идет смещение взглядов российских туристов на более близкие нам во всех смыслах страны. Но, так как основная часть логистики у нас на территории Российской Федерации, безусловно, наиболее популярна Абхазия, которая в этом году планирует побить свои очередные рекорды и принять свыше 1,5 млн российских туристов", - заявил он в ходе пресс-конференции, посвященной ситуации на туристическом рынке России в преддверии летних отпусков.

Абхазия в этом году входит в топ-5 популярных зарубежных направлений у россиян наряду с Турцией, Египтом, ОАЭ.

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