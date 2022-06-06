Бывший завод Renault в Москве официально стал "Москвичом"

6 июн. 13:10

Бывший завод французского автоконцерна Renault, который в мае 2022 года был передан в управление Москве, переименован в АО "Московский автомобильный завод "Москвич", следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Соответствующие изменения в реестр были внесены 3 июня. Налоговая также зарегистрировала смену руководителя. Яна Птачека из Renault сменил Дмитрий Пронин, ранее занимавший должность замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, передает "Интерфакс".

На предприятии планирует наладить выпуск автомобилей "Москвич", в перспективе - электрических. В Минпромторге РФ подчеркнули, что завод собирается сотрудничать с иностранными брендами. Ожидается, что выпуск новинки начнется уже в 2022 году.

Напомним, российские активы группы Renault перешли в госсобственность в середине мая. Доля Renault в "АвтоВАЗе" перешла к подведомственному Минпромторгу РФ Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту с опционом обратного выкупа.