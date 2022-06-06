Житель Владикавказа ответит в суде за оскорбление чувств верующих

6 июн. 13:07

Жителя Владикавказа обвинили в оскорблении чувств верующих в социальной сети "ВКонтакте", сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Нарушения выявили работники регионального Центра по противодействию экстремизму МВД и управления ФСБ РФ по республике при проверке соцсети. Выяснилось, что мужчина оставлял негативные комментарии под псевдонимом. Владельцем аккаунта был 22-летний житель Владикавказа.

Экспертиза показала, что высказывания юноши "умышленно публично оскверняют предметы религиозного почитания - часть культурной традиции - и показывают явное неуважение к обществу в целом".

Стоит добавить, что в отношении пользователя социальной сети возбуждено уголовное дело.