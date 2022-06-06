Участники экомарафона в КЧР очистили Туристические маршруты и берега рек от мусора

6 июн. 12:53

В Карачаево-Черкесии около 13 тыс приняли участие в экологических мероприятиях в рамках всероссийского марафона зеленых дел, сообщает Минэкологии и природных ресурсов республики.

"Первыми мероприятиями марафона стали экосубботники в муниципальных районах и городах республики. В большинстве населенных пунктов республики собрали более 6 тыс мешков отходов и крупногабаритного мусора", - сказано в сообщении.

Помимо этого, работники Тебердинского национального парка провели уборку и благоустройство на всех действующих туристические маршрутах особо охраняемой природной территории.

Главным мероприятиям марафона стала экологическая акция по уборке берегов рек от мусора "Вода России", которую провели представители Минприроды КЧР вместе с волонтерами, общественниками, студентами и чиновниками местных администраций.