Вильфанд: купальный сезон в Москве начнется на следующей неделе

6 июн. 12:51

Купаться в водоемах Москвы можно будет уже на следующей неделе, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

Жара придет в столичный регион в конце этой недели. "С четверга нас ждет настоящая июльская погода, начнут прогреваться водные массы. Сначала в озерах, прудах, затем в Москве-реке. С середины следующей недели можно говорить о купальном сезоне", - заявил специалист.

По словам Вильфанда, купальный сезон можно открывать, когда вода прогрелась до 20 градусов и более.