Путин: экономика России сохранит курс на международное сотрудничество

6 июн. 12:43

Экономика России сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства уверен, что в 2020-е годы Россия укрепит свой экономический суверенитет, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы.

При этом экономика РФ будет во все большей степени опираться на частную инициативу, добавил Путин.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит ежегодно, начиная с 1997 года. Юбилейный, 25-й ПМЭФ, пройдет с 15 по 18 июня. В этом году страной-гостем форума выступит Египет.