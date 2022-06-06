В России выявили 3 349 новых случаев COVID-19

6 июн. 12:36

За минувшие сутки в России выявили 3 349 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 189, в Санкт-Петербурге - 242, в Подмосковье - 102. В Краснодарском крае - 22, в Ставропольском крае - 34, в Крыму - 44, в Дагестане - 10, в Кабардино-Балкарии - 7, в Адыгее - 4, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 20, в Ингушетии - 7, в Северной Осетии - 5.

Общее число инфицированных в России достигло 18 355 200.

Госпитализированы за сутки 662 человека. Выздоровели - 3 492 пациента, за все время - 17 767 753.

Умерли за сутки 64 человека, с начала пандемии - 379 584.