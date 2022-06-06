Аграрии Ставрополья нарастили площадь ореховых садов

6 июн. 12:36

Площадь ореховых садов в Ставропольском крае достигла 654 га, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Ставрополья Елена Тамбовцева

По ее словам, за пять лет площади ореховых насаждений увеличились практически на 45%. "У нас помимо плодовых <> возделываются и орехоплодные культуры, основную долю занимает грецкий орех, есть фундук и миндаль. По данным Росстата, площадь орехоплодных культур достигла в Ставропольском крае 654 гектаров", - сказала она в интервью телеканалу "Свое ТВ".

Далее Тамбовцева, что по данным ведомства, к началу 2018 года площадь ореховых садов в регионе составляла порядка 450 га.

