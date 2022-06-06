ДТП на Ставрополье унесло жизнь пассажирки BlaBlaCar

6 июн. 12:33

Утром 6 июня на 252 километре трассы "Кавказ" в Ставропольском крае произошло ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Авария случилась неподалеку от Невинномысска примерно в 09:00.

В ДТП попал автомобиль, водитель которого подобрал трех пассажиров в Минеральных Водах с помощью сервиса для попутчиков BlaBlaCar.

Направляясь в Ставрополь, он выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина многократно перевернулась.

В аварии погибла 54-летняя жительница Минвод, еще двух пассажиров доставили в больницу Невинномысска.

Как отмечается, пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего. На месте аварии работают следователи и сотрудники ГИБДД, передает "Победа26".