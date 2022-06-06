В России в 2022 году может закрыться большая часть автосалонов

6 июн. 12:24

До конца года в России может закрыться свыше половины автосалонов, сообщила "Ведомостям" генеральный директор компании "Рольф" Светлана Виноградова.

Она указала на трудности бизнеса в связи с приостановкой работы иностранных брендов в России. Часть российских автомобильных дилеров уже продают бизнес. В этом году автосалонов в России стане вдвое меньше, и это, подчеркнула Виноградова, еще оптимистичный прогноз.

В середине весны в России насчитывалось свыше 3,2 тыс автомобильных дилеров. Ожидается, что с рынка могут уйти небольшие дилеры, рынок поделят крупные компании.

Прогноз даже на ближайшие месяцы давать сложно, так как главным фактором является дефицит автомобилей. Кроме того, на ситуацию влияет простаивание заводов и дефицит автозапчастей.