Токаев провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии

6 июн. 12:19

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсала бен Фархана Аль Сауда, находящегося в республике с официальным визитом.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-саудовских отношений с акцентом на укрепление политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Саудовская Аравия является одним из ключевых партнеров Казахстана в арабском и исламском мире.

"Наши страны последовательно развивают политический диалог в духе дружбы и взаимного доверия, основанного на общих ценностях. Выражаю готовность к дальнейшему продолжению плодотворного сотрудничества с Хранителем двух святынь Королем Салманом бен Абдель Азизом и Наследным принцем Мухаммедом бен Салманом", – заявил президент.