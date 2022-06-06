Saudi Aramco повысила цены на поставки в Азию больше ожидаемого

6 июн. 12:15

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco подняла цены на июльские поставки нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона до более высокого уровня, чем ожидалось. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, это может быть обусловлено дисбалансом спроса и предложения в летний период.

Как отмечается, официальная отпускная цена сорта Arab Light на июль для Азии выросла на $2,1 за баррель по сравнению с ценами на июньские поставки, что на $6,5 превышает цену корзины сортов Oman/Dubai. При этом повышение оказалось намного сильнее рыночных ожиданий увеличения на $1-1,5.

Отпуская цена для США не изменилась, а для Северной Европы и Средиземноморья - поднялись на $2,2 и $2 за баррель.

Напомним, в начале июня страны ОПЕК+ решили в июле и августе более интенсивно увеличить нефтедобычу – на 648 тысяч баррелей в сутки вместо планировавшегося ежемесячного роста на 432 тыс баррелей в сутки.