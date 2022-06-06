Токаев: итоги референдума позволят приступить к построению нового Казахстана

6 июн. 12:13

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев назвал состоявшийся накануне референдум по поправкам в конституцию поворотным моментом в истории страны.

Как сообщает пресс-служба президента, такой оценкой он поделился во время встречи с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, прибывшим в республику с официальным визитом.

"Приветствуя руководителя внешнеполитического ведомства королевства, глава государства отметил, что его визит совпал с поворотным моментом в истории нашей страны – проведением общенационального референдума, итоги которого позволят приступить к построению нового Казахстана", - сказано в сообщении.

Напомним, референдум по поправкам в конституцию Казахстана состоялся 5 июня. Как отметил ЦИК, явка составила 68,06%. По предварительным данным, 77,18% избирателей поддержали поправки. Положительный ответ на вопрос референдума дало большинство избирателей во всех регионах страны.