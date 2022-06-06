Автотоннель у Гори временно закроют

6 июн. 12:11

Автомобильный тоннель близ города Гори будет временно закрыт. Это связано с проведением ремонтных работ.

Как сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии, движение на 88 км участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет ограничено с 7 до 11 июня.

"С 7 июня 00:00 до 00:00 9 июня движение для всех видов транспорта будет закрыто в направлении Сенаки-Тбилиси, а с 00:00 9 июня до 00:00 11 июня в направлении Тбилиси-Сенаки", - приводит сообщение Sputnik Грузия.

В Департаменте уточнили, что в течение этого периода автомобили смогут передвигаться по объездной дороге и тоннелям внутреннего значения.