СМИ: Россия и Турция договорились о вывозе зерна из Одессы

Москва, Киев и Анкара согласовали предварительную схему выхода украинских судов с зерном из Одессы, пишут "Известия" со ссылкой на высокопоставленный осведомленный источник.

"Схема будет такой: турецкие военные займутся разминированием прибрежной зоны в районе Одессы. Суда выходят из порта под конвоем турецких кораблей в нейтральные воды Черного моря, до установленной координаты. Дальше до Босфора их будут сопровождать российские военные корабли, чтобы обеспечить их безопасный проход через Черное море и не допустить провокации. Такая схема согласована с Турцией и Украиной, осталось детализировать точный маршрут кораблей", - поделился собеседник издания.

Он добавил, что "дорожная карта"‎ будет утверждена 8–9 июня во время визита глав МИД РФ Сергея Лаврова и Минобороны Сергея Шойгу в Турцию. Информацию о том, что Лавров во время визита в Анкару обсудит вопрос с вывозом зерновых подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также в переговорах будут участвовать представители ООН, вероятнее всего это будет глава гуманитарной миссии организации Мартин Гриффитс.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор "МК Турция", основатель телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев, для Турции важно участие в этой операции, снижающей продовольственную напряженность в мире. "Это очень хорошая возможность показать Турцию как государство, которое имеет возможность влияния на важные мировые процессы, поскольку вывоз зерна из Одессы помогает в борьбе с потенциальным голодом. Это в целом репутационный момент, в котором Турция играет существенную роль", - сказал он.



"Турция неоднократно подчеркивала, что является не просто региональной, но мировой державой, поскольку 80-90% всех конфликтов и проблем происходят вокруг Турции, иона в их разрешении играет определенную роль. Сейчас, данным образом, договариваясь с Россией, организуя разминирование портов и сопровождение грузовых кораблей с зерном, она показывает, что это не просто слова, что Турция действительно важна. Конечно, операция повысит авторитет Турции, поэтому очень важно в таких событиях принимать решения", - подчеркнул Яшар Ниязбаев.



Отношения России и Турция эта операция только укрепит. "Это очередной пример сотрудничества наших стран, демонстрирующий, насколько Россия и Турция могут совместно решать те или иные глобальные вопросы. Негативных последствий не может и быть, потому что изначально обе страны заинтересованы в решении зерновой проблемы. Россия подчеркивает, что стремится способствовать вывозу зерна. Совместная работа здесь с Турцией сблизит наши государства и покажет, как они умеют договариваться и выполнять задачи не только в своих интересах, но в интересах всего мира", - заключил востоковед.