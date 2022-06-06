В Грузии в три раза увеличилось число иностранных туристов

6 июн. 12:04

Число визитов зарубежных гостей в Грузию в мае 2022 года возросло на 228,5% по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.

Отмечается, что страну в мае посетили 359,2 тыс иностранцев, благодаря чему были восстановлены показатели 2019 года на 49,7%.

Из общего количества визитов 264,3 тыс были туристическими - на 173,9% больше, чем в прошлогоднем мае. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 62,3%.

В целом за первые пять месяцев с начала текущего года в Грузию прибыло 1,2 млн туристов, что на 257,8% больше, чем в январе-мае предыдущего года. Показатели восстановлены на 39,5% по сравнению с периодом до COVID-19.

Из общего числа визитов с начала 2022 года, 906,7 тыс были туристическими - на 213,8% больше, чем в 2021 году. Как добавили в Администрации туризма, Грузия восстановила показатели 2019 года на 54,8%.