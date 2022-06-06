Медведев предупредил ЕС о дефиците топлива

6 июн. 11:53

Европейские страны на фоне введения поэтапного эмбарго на российскую нефть столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, выразил уверенность замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он констатировал в своем Telegram-канале в понедельник, что ЕС никак не может "сразу отказаться" от российской нефти, потому что свои же граждане и бизнес "могут поставить к стенке". Поэтому, по мнению Медведева, страны Европы "решили растянуть проект на несколько месяцев, чтобы найти альтернативные источники поставок".

"Теперь европейцам придется рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества. При этом они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники", - обратил внимание замглавы Совбеза РФ.