Жители Рустави требуют улучшить качество воздуха

6 июн. 11:48

На площади Свободы в Рустави прошла акция под лозунгом "Мы задыхаемся, просим свежего воздуха".

Участники акции, организованной движением "Гавигудет" (Задыхаемся), потребовали от министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии взять под контроль исполнение закона "Об охране атмосферного воздуха", опубликовать план-график, когда и на каких предприятиях появятся фильтры и система мониторинга.

Также жители требуют активнее привлекать гражданский сектор к встречам с предприятиями, повысить эффективность рабочей группы по улучшению качества воздуха; повысить частоту контроля за предприятиями и количество внеплановых проверок.

Участники акции собрали подписи горожан, чтобы отправить их в ведомство вместе с требованиями. Они временно парализовали движение транспорта на площади Свободы.