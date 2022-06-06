Россия подала протест в ФИФА из-за Крыма на форме сборной Украины

6 июн. 11:40

Российский футбольный протест (РФС) подал протест в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за формы сборной Украины с изображением Крыма.

В РФС отметили, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) таким образом нарушила правила организации.

"Еще один протест был выражен по фактам отдельных высказываний представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении граждан России", – сказано в заявлении РФС.

Напомним, накануне в Кардиффе состоялся решающий стыковой матч отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Уэльса и Украины (1:0). Путевку на мировое первенство завоевали валлийцы.