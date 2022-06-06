Газовый кризис грозит Казахстану уже в 2023 году

6 июн. 11:38

В ближайшие два года Казахстан может столкнуться с газовым кризисом, предупредили в Национальной компании QazaqGaz, пишет МИА "Казинформ". "В 2024 году газовая отрасль может столкнуться с кризисными явлениями. Если удовлетворить все заявки потребителей, то кризис начнется уже в 2023 году", - сообщил председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов на правительственном часе в Мажилисе.

Он подчеркнул, что дефицит газа в республике прогнозируется с 2024 года. "Потребности внутреннего рынка превысят доступные ресурсы газа на 1,7 млрд куб м. Если не принять неотложные меры, экспорт газа прекратится в 2023 году", - заявил Жаркешов.

В Казахстане растет потребление газа крупными потребителями, на газ переходят ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы, к газу подключены новые газохимические комплексы, также появились новые крупные коммерческие потребители. Ухудшение финансовой устойчивости национального оператора ожидается уже в 2022 году, внутренний рынок убыточен, а доходы от экспорта упадут из-за его сокращения.

По словам Жаркешова, необходимо принять неотложные меры по расширению ресурсной базы товарного газа в ближайшие годы. В 2022 году часть газа с экспорта должна быть перенаправлена на внутренний рынок для покрытия потребностей. "С 2023 года появляются наиболее подготовленные месторождения в объеме 200 млн куб м, такие как Урихтау, Придорожное, Рожковское и так далее, и к 2027 году объемы добычи увеличатся до 1,7 млрд куб м. С 2024 года ГПЗ на Кашагане мощностью 1 млрд куб м даст 0,7 млрд куб м товарного газа. С 2026 года планируется снижение обратной закачки газа на месторождении Тенгиз и Карачаганак", - сообщил он.