Протестующие заблокировали входы на заводы "Боржоми" в Грузии

6 июн. 11:24

Работники заводов по разливу минеральной воды "Боржоми" в Грузии, вышедшие на забастовку с требованиями улучшить условия труда, заблокировали входы на предприятия.

Как сообщает Sputnik Грузия, протестующие заявили, что администрация IDS Borjomi предлагает работу жителям грузинских регионов и гражданам РФ и Украины, которыми, по их утверждению, планирует их заменить. При этом рабочие добавили, что им обещают зарплату в 3-4 раза выше, чем у митингующих.

Помимо этого, он рассказали, что им не выплачивают оклад за два месяца простоя заводов. Руководство предприятия пока никак не прокомментировало заявления бастующих.