В России планируют запустить промышленную ипотеку под 5%

6 июн. 11:08

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству до 9 июня проработать вопрос о запуске промышленной ипотеки по ставке до 5% годовых.

"Будет проработан вопрос запуска в России промышленной ипотеки - предоставления льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера", - говорится в сообщении на сайте правительства по итогам заседания комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Проработкой вопроса займутся Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития и главы ряда российских регионов. Срок поручения - до 9 июня.

Ранее президент России Владимир Путин поручал Минпромторгу рассмотреть возможность реализации механизма промышленной ипотеки.