В Магасе открылась первая в России аллея Отца

6 июн. 10:57

Первая в России аллея Отца открылась в Магасе, сообщили в пресс-службе администрации города, уточнив, что протяженность аллеи превышает 360 м.

Открытие аллеи приурочено к 30-летию возрождения Ингушетия. "Состоялось торжественное открытие первой в России аллеи Отца, она стала продолжением аллеи Матери, которая была открыта в Магасе еще в 2015 году", - сказал мэр Магаса Усман Аушев.

"Мы решили, что нельзя забывать и о роли отца в воспитании детей, нации. Потому в центре аллеи установлен памятник – мужественный горец в папахе и бурке обнимает маленьких дочь и сына, которых готов защищать ценой своей жизни", - добавил градоначальник.