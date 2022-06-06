Автоворы попались в Железноводска

6 июн. 10:43

Видеокамеры системы "Умный город" помогли поймать с поличным жителей Железноводска, подозреваемых в серийных кражах из автомобилей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Уточняется, что подозреваемые были задержаны на парковке возле Курортного озера в Железноводске.

"Неизвестные с помощью современных технологий вскрывали автомобили, чтобы похитить находившееся там имущество. Им удалось обворовать несколько автомобилей на парковке Курортного озера "30'Ка". Но благодаря камерам "Умного города" подозреваемых удалось поймать с поличным, во время очередной попытки кражи", - информируют правоохранители.