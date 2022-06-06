Житель Ингушетии попал под колеса на Ставрополье и умер

6 июн. 10:22

В Андроповском округе Ставропольского края мужчина насмерть сбил жителя Назрани, сообщает пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Трагедия произошла 5 июня в 20:30 на 284 км автодороги "Кавказ". 52-летний уроженец Ингушетии вышел из автобуса, решил быстро перебежать дорогу, но попал под колеса Kia Rio. От полученных травм пешеход умер на месте.

Водителем оказался 33-летний житель Ростовской области. В Госавтоинспекции отметили, что владелец машины за последние два года правила не нарушал.

Оперативники выясняют, был ли кто-то из участников дорожной аварии пьян. Для этого у них взяли кровь на анализ.

После инцидента начата проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также вина водителя и пешехода.