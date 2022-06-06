В Британии могут запустить процедуру вотума недоверия Джонсону

6 июн. 10:09

Процедура вотума доверия британскому главе правительства Борису Джонсону может быть запущена уже сегодня, заявил редактор телеканала ITV Пол Бренд.

По его словам, соответствующее заявление сделает глава Комитета 1922 Грэм Брейди уже в начале этой недели.

"Грэм Брейди сделает заявление этим утром и объявит, что состоится вотум доверия в отношении Бориса Джонсона", - написал журналист на своей странице в Twitter.

Ранее СМИ отмечали, что неофициально за отставку главы британского правительства высказались 67 депутатов. Для запуска процедуры достаточно 54 голосов.