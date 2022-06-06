Иммунолог сообщил, кому в России нужно сделать прививку от оспы

6 июн. 9:52

В ближайшие полгода в Россию может быть ввезена оспа обезьян, в связи может потребоваться вакцинация от оспы отдельных групп населения, сообщил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik.

Вирус оспы обезьян, по данным ВОЗ, продолжает распространяться по миру, подтверждены уже несколько сотен случаев заболевания. В России пока вирус не выявлен. "Сложно спрогнозировать точные сроки, но завоз обезьяньей оспы в Россию крайне вероятен в горизонте ближайших трех-шести месяцев", - полагает специалист.

Иммунолог уверен, что если органы здравоохранения будут действовать эффективно, обезьянья оспа не превратится в серьезную угрозу для россиян. "Как показывает практика других стран, если вовремя будут задействованы службы здравоохранения, очень быстро эту вспышку можно будет погасить. Но бдительность важна", - подчеркнул он.

По словам Крючкова, в России, в рамках борьбы с распространением вируса, может потребоваться вакцинация от натуральной оспы в группах риска. "Может быть, понадобится сделать прививку от натуральной оспы группам риска, которые сейчас определяются. Это, например, люди, которые в силу профессиональной деятельности могут столкнуться с заболевшими этой инфекцией и могут заразиться: медицинские работники, работники пограничного контроля, экстренных служб", - объяснил иммунолог.

Он считает, что "в глобальном масштабе" взять вирус под контроль поможет только специальная вакцина от данной инфекции.