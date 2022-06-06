Лихач ранил ребенка в Ессентуках

6 июн. 9:38

Три человека пострадали в результате аварии на улице Железнодорожной. в Ессентуках, сообщили в пресс-службе ГИБДД Ставропольского края.

Уточняется, что водитель ВАЗ-21053 превысил скорость и в нужный момент не смог справиться с управлением, что привело к тройному ДТП, в котором пострадали пассажиры автомобилей, а также случайный пешеход.

"Водитель автомобиля ВАЗ-21053, двигаясь со стороны ул. Вокзальной в направлении ул. Орджоникидзе, выбрал небезопасную скорость движения, на которой не справился с управлением, не успел снизить скорость при приближении к пешеходному переходу, применил экстренное торможение и, потеряв контроль над управлением, допустил столкновение с автомобилем Форд Фокус, который остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода". – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что иномарка по инерции вылетела вперед, прямо на пешеходов. После этого он въехал в стоящий на "встречке" Пежо-206. Тяжелые травмы получила женщина, переходившая дорогу, также помощь врачей понадобилась 11-летней пассажирке Форда и еще одному пассажиру автомобиля.