Госдума на этой неделе может принять закон о неисполнении решений ЕСПЧ

6 июн. 9:30

На этой неделе Госдума рассмотрит законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям. <…> Принятие федеральных законов о неисполнении решений ЕСПЧ планируем на этой неделе", - написал Володин в Telegram-канале.

В проект ранее были внесены поправки, неисполнению подлежат решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года, когда Россия подала заявление о выходе из Совета Европы, выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться в рублях и на счета в российских банках. Также, отметил Володин, решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.