В Казахстане заявили, что санкции против РФ не влияют на газовую сферу страны

6 июн. 9:26

Антироссийские санкции, введенные в отношении газовых поставок, не влияют на газовую отрасль Казахстана, сообщил глава Минэнерго республики Болат Акчулаков.

"По санкциям. Мы никогда не продавали свой газ в Европу напрямую через сети "Газпрома", мы всегда его отдавали при экспорте либо на границе Казахстана и России, либо мы через свой газопровод его экспортировали в Китай. Поэтому никаких проблем с точки зрения транзита казахстанского газа нет", - цитирует министра ТАСС.

Акчулаков подчеркнул, что республика сейчас сосредоточена над закрытием внутренних потребностей по газу. По его словам, в Казахстане прогнозируется дефицит, что приведет к сокращению до ноля до 2025 года всего экспорта газа.

Глава ведомства отметил, что министерство рассматривает различные варианты для обеспечения потребности в газе внутри Казахстана. "Мы были недавно в России, разговаривали с нашими коллегами по поводу объемов поставок газа. В принципе они есть. Санкции, которые вводятся ЕС, действуют в отношении рынков Европы, то есть там нет запрета на покупку российского газа другими странами вне Европы. Я думаю, что здесь проблем нет. Тем более мы идем в ЕАЭС к единому рынку нефти и газа к 2025 году. Поэтому здесь прямого влияния санкций на нас пока нет", - подытожил Акчулаков.