К Ставрополю вернулся свет после аварии

6 июн. 9:16

В Ставрополе полностью восстановлено электроснабжение после аварийного отключения накануне, информирует пресс-службе администрации краевой столицы.

Уточняется, что накануне из-за аварии в юго-западном районе Ставрополя отключили электричество. В результате без света остались четыре тысячи абонентов.

"Более трёх тысяч абонентов подключили около 22 часов вечера 5 июня. Последний фидер бригада отремонтировала около часа ночи. К утру 6 июня перебоев с подачей электроэнергии в городе не зафиксировано", - сообщает пресс-служба.